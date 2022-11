Marano, caos nel centro storico e apertura a doppio senso via Di Somma? La proposta bocciata dai vigili

124 Visite

“Negli ultimi mesi è diventato davvero difficile circolare sul territorio di Marano, il traffico, le strade chiuse e le piogge dei giorni scorsi hanno di fatto peggiorato la situazione. Condivido la proposta che giunge dall’associazione cattolica delle Sentinelle Mariane Missionarie di predisporre un percorso alternativo per ridurre i disagi ai cittadini che vivono nel centro storico di Marano. Sarebbe una buona soluzione quella di prevedere un percorso a doppio senso sia in via Domenico di Somma che per un tratto di via Vincenzo Merolla fino all’incrocio con il Corso Italia. In questo modo si darebbe l’opportunità agli utenti della strada di transitare in direzione via Marano – Pianura e si garantirebbe anche il collegamento con la zona di Marano prossima alla parrocchia di San Castrese. Offro il mio supporto istituzionale alle Sentinelle Mariane per avviare un’interlocuzione con la Commissione Straordinaria e il Comando di Polizia Municipale volta alla risoluzione della problematiche che interessano sia la viabilità delle strade sopra richiamate che di altre al momento chiuse. Serve un tavolo operativo. Code lunghe non comportano solo disagi per la cittadinanza ma rappresentano anche un rischio di tempi lunghi per tutti i mezzi di soccorso, c’è bisogno di riunire le varie parti quanto prima.” Cosi scrive in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale di Centro Democratico.

In precedenza in redazione era giunto un comunicato delle Sentinelle Mariane di Marano, che sollecitavano i commissari ad adottare il provvedimento alternativo.

Una misura che, secondo gli agenti della municipale, interpellati dal nostro portale, non sarebbe però applicabile. Anzi creerebbe ulteriori disagi alla cittadinanza.













