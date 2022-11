Napoli, controlli viabilità e commercio: sanzioni al Vomero e al Vasto

79 Visite

Nell’ambito delle attività di controllo poste in campo dalla Polizia Locale di Napoli, finalizzate alla prevenzione e repressione degli illeciti, gli Agenti della U.O. San Lorenzo unitamente all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato sono intervenuti nell’area “Vasto” e al “Borgo Sant’Antonio Abate/Via B. Carioli, durante l’operazione sono stati rimossi 14 veicoli –sei perché abbandonati e 8 per divieto di sosta-, n. 445 verbali al cds per diverse violazioni (sosta irregolare, mancata copertura assicurativa, alla guida sprovvisto di patente / di casco, mancata esibizione documenti), inoltre sono stati sanzionati n. 6 esercizi commerciali per insegne non autorizzate e n. 13 per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nel quartiere Vomero gli agenti della U.O. Vomero unitamente a personale ASIA sono intervenuti in Piazza Vanvitelli dove sono state sanzionate n. 7 attività commerciali ed una casa di Cura in quanto ponevano all’esterno delle loro attività dei bidoncini per la raccolta rifiuti senza alcuna autorizzazione.

Nella zona Scampia gli agenti della Polizia Locale del nucleo veicoli abbandonati, unitamente agli Agenti del Commissariato Scampia, sono intervenuti in Viale della Resistenza, al fine di abbattere un cancello abusivo che chiudeva uno spazio dove all’interno vi erano numerose carcasse di auto abbandonate, gli agenti hanno prelevato n. 15 auto e n. 9 motorini.













