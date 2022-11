Materdei: arrestata spacciatrice

246 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Dante, nel transitare in via Roberto Savarese, hanno notato una donna affacciata ad una finestra consegnare qualcosa ad una persona a bordo di un motociclo che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, pertanto, sono entrati nell’appartamento trovando la donna in possesso di 8 stecche di hashish del peso di circa 18 grammi; inoltre, su un tavolo poco distante dalla finestra, hanno rinvenuto 50 euro.

V.C, 35enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













