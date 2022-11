L’Aktis Acquachiara ci prova ma la Vis Nova è più forte: i leoni vincono 14-8

129 Visite

Inizia con una sconfitta il campionato dell’Aktis Acquachiara che nell’incontro valevole per la prima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 perde 14-8 a Monterotondo contro la Roma Vis Nova, formazione unanimemente accreditata dei favori del pronostico per il salto di categoria. Tiene fede alla sua filosofia di gioco la compagine partenopea che anche in casa della quotata formazione capitolina entra in vasca senza alcun timore reverenziale di sorta e prova ad imporre il proprio ritmo al confronto. Il sette in calottina scura reagisce con prontezza allo svantaggio iniziale siglato da Ciotti con il rigore che Fabio Angelone, top scorer di giornata per i suoi con una tripletta, scaraventa alle spalle di Correggia e la micidiale controfuga che Mattia Rocchino conclude scaricando in porta un diagonale imparabile per l’estremo rivale. Gli ospiti non mollano di un centimetro quando i leoni provano ad accelerare piazzando il 4-0 che gli permette di scappare sul 5-2 ed accorciano le distanze grazie alla prima bordata dalla distanza scagliata da Fortunato, autore di una doppietta al suo ritorno in biancoazzurro. A decidere le sorti del confronto il break di 6-2 che i ragazzi in calottina bianca piazzano nelle due frazioni centrali assumendo il definitivo controllo delle operazioni anche se i partenopei hanno il merito di non uscire dalla partita e continuano a sviluppare le proprie trame senza staccare la spina quando il risultato sembra ormai definitivamente segnato.

Non era certamente contro una formazione che annovera al suo interno giocatori di categoria superiore che i giovani acquachiarini, privi per l’occasione del centroboa ungherese Erik Adam e del mancino Matteo Aiello, dovevano raccogliere i punti necessari a conquistare quella tranquilla salvezza che rappresenta il primo obiettivo stagionale. La prova odierna offrirà certamente diversi spunti utili per il percorso di crescita della squadra che il bravo Walter Fasano saprà certamente mettere a frutto in vista delle prossime uscite. Questo gruppo conferma il suo valore e il suo rendimento, settimana dopo settimana, non potrà che crescere.

Al termine del match il tecnico salernitano commenta così la prova dei suoi:” Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo accusato un passaggio a vuoto di una decina di minuti nel quale la Vis Nova ha preso il largo. Nel terzo e nel quarto tempo abbiamo ripreso a giocare come sappiamo. Abbiamo affrontato una squadra che, come esperienza, qualità e peso in acqua, è formazione di ottimo livello per la categoria. Ci siamo difesi bene nonostante le assenze, abbiamo disputato una buona gara nella quale siamo statici in alcune situazioni di gioco su cui andremo a lavorare. La testa è già rivolta alla prossima partita dopo una buona prestazione contro una squadra forte”.

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO-ACQUACHIARA ATI 2000 14-8(Parziali: 5-2; 4-2; 2-1; 3-3) ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti 1, S. De Vecchis, M. Ferrante 1, L. Checchini, S. Russo 2, M. De Robertis 2, L. Provenziani 3, A. Agnolet 1, A. Narciso 1, L. Di Rocco 1, M. Antonucci 2, M. Serta. All. Calcaterra ACQUACHIARA ATI 2000: C. Alvino, P. Musacchio, M. Fortunato 2, C. Angelone, F. Angelone 3, G. Di Leva, Francesco Angelone, D. Musacchio, M. Gargiulo, D. De Gregorio 2, M. Rocchino 1, G. Giello, D. Chianese. All. Fasano Arbitri: Doro e Roberti vittory Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Roma Vis Nova Pallanuoto 3/10; Acquachiara Ati 2000 2/6 +3 rig. Spettatori 100 circa.

Ufficio Stampa Aktis Acquachiara













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS