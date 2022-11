Giorgia Meloni sul caro bollette: basta bonus inutili. Aiuteremo famiglie e imprese

320 Visite

Giorgia Meloni fa il punto sui social sulle prime due settimane di governo. E sottolinea le conquiste portate a casa dalla sua azione di governo con questi primi atti amministrativi. La dichiarazione la fa su Facebook e Twitter, mettendo in evidenza l’incisività degli interventi sul fronte energia: finanziamenti per tamponare il caro bollette e aumento dell’estrazione di gas naturale dai giacimenti presenti nel nostro Paese. “Il Governo ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti: liberare oltre 30 miliardi di euro (9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il 2023) per mettere in sicurezza famiglie e imprese dal caro bollette e compiere il primo passo sul fronte della sicurezza energetica nazionale. Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all’aumento del costo dell’energia, senza disperdere risorse in bonus inutili”.

Il premier mette in evidenza anche la scelta di incrementare la quantità di gas naturale estratto nel nostro Paese. La produzione verrà destinata direttamente alle imprese italiane. “Il Governo ha approvato un provvedimento per implementare la produzione di gas nazionale, a patto che venga destinato a prezzi accessibili alle aziende energivore italiane – prosegue Meloni sui social – Mettiamo così in sicurezza il tessuto produttivo e ci rendiamo più indipendenti dalle importazioni di gas. Contestualmente, abbiamo ribadito il nostro impegno in Europa per arrivare ad un corridoio dinamico dei prezzi del gas per limitare la volatilità dei prezzi e mettere in sicurezza le nostre industrie. Avevamo promesso agli italiani che, una volta al Governo, ci saremmo dedicati con serietà e determinazione all’emergenza energetica ed è esattamente quello che stiamo facendo, dimostrando che anche in Italia, se si vuole, è possibile fare quello che serve per il bene dei cittadini”.













