Napoli va sotto, poi rimonta. Partita tosta e di sofferenza a Bergamo, ma alla fine arrivano i tre punti. Di Osimhen e Elmas le reti degli azzurri, passati in svantaggio nel primo tempo. Tre punti d’oro per continuare a sognare e blindare il primo posto in classifica. Note di merito per Osimhen e per Elmas. Sotto tono Zielinsky.













