INCIDENTI STRADALI: TAMPONAMENTI A CATENA CON FERITI NEL GIUGLIANESE

Tamponamenti a catena la scorsa notte a Giugliano in Campania, in località Varcaturo, dove i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Francesco a Patria nel tratto della circumvallazione esterna per un sinistro stradale con più feriti.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che un individuo mentre era a bordo di una Fiat Stilo perdeva il controllo dell’auto andando ad impattare contro il guard rail per poi abbandonare il mezzo e fuggire.

Poco dopo, nello stesso senso di marcia, sopraggiungeva un’Alfa 164 con a bordo un 38enne di Campomarino e la sua compagna 31enne di Quarto.

L’autista fermava la macchina poco dietro la Fiat Stilo nel tentativo di segnalare agli altri automobilisti il pericoloso ostacolo.

Arrivava però un’altra auto, una Toyota Yaris, con a bordo una 50enne di Villaricca che perdeva il controllo del veicolo ribaltandosi e andando ad impattare contro la 164 dove all’interno c’era la 31enne di Quarto.













