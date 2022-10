La voce del cittadino. Al Vomero rotta la fontana a colonna in via Scarlatti

66 Visite

” La fontana a colonna, che alcuni anni addietro fu installata nell’isola pedonale di via Scarlatti, all’incrocio con via Luca Giordano, nel quartiere partenopeo del Vomero, da diversi giorni non eroga più acqua, tra il disappunto di tante persone, anche turisti, che, specialmente in queste giornate di caldo, trovavano refrigerio potendo usufruire del prezioso liquido, erogato alla bisogna “. A dare la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione vomero, che anche in passato è più volte intervenuto per segnalare problemi alla suddetta fontana.

” Che si tratti di un guasto e non di un provvedimento che avrebbe dovuto interessare tutte le fontane pubbliche installate su territorio partenopeo è dimostrato anche dal fatto che l’analogo impianto che si trova in via Ruoppolo, nei pressi dell’ingresso del parco Mascagna, stamani funzionava regolarmente – sottolinea Capodanno -. Da cosa sia stato determinato il guasto, se dal rubinetto a pulsante o da qualche rottura lungo il condotto di carico, non è dato al momento sapere. L’unica cosa certa è che al momento la fontana non eroga più acqua “.

” A mo’ di provocazione – puntualizza Capodanno – qualcuno, che evidentemente non crede che la fontana venga riparata a breve, l’ha trasformata già in una sorta di manichino con tanto di pullover posto sulla parte superiore. Una soluzione che sta generando numerosi sorrisi sarcastici da parte dei residenti, oramai abituati al dato che, a fronte delle tante disfunzioni, che si manifestano in servizi pubblici essenziali, gli uffici competenti continuano a dare orecchie da mercante “.

Con l’occasione Capodanno sollecita interventi immediati tesi a ripristinare il funzionamento della fontana in questione che, sottolinea, grazie alla presenza di un rubinetto a pulsante, eroga l’acqua solo laddove se ne manifesta la richiesta, evitando così di disperdere inutilmente il prezioso liquido.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti