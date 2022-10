Villaricca, liceo Cartesio. “Una rappresentante d’istituto donna, io sono pronta”

275 Visite

Da quanto tempo non si vede una rappresentante di istituto donna? Sono al quinto anno di liceo, da quando sto in quella scuola non ho mai visto una donna occupare quel posto. Sono nella lista Cartesio Attivo(n.2) del liceo Renato Cartesio di Villaricca, credo che sia arrivato il momento di far respirare aria nuova, aria di cambiamento e soprattutto di evoluzione. In quanto donna sono stanca di essere messa sempre da parte, vorrei che ci fosse una concreta parità anche in queste piccole cose ed è proprio nelle scuole che bisogna insegnare agli adolescenti che non devono esserci più queste distinzioni di genere…I liceali hanno bisogno di una rappresentanza sia femminile che maschile così da avere due punti d’appoggio, sia per gli studenti che per le studentesse. Se condividete i miei stessi ideali, se credete in ciò che credo io votate me, Adriana Verde, come rappresentante di istituto del liceo Renato Cartesio.

Grazie!













