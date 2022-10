Napoli, morta la donna investita in via Piedigrotta

145 Visite

Non ce l’ha fatta A. N., la donna investita dieci giorni mentre attraversava la strada in via Piedigrotta proprio in corrispondenza delle strisce pedonali della Galleria Quattro Giornate che da Mergellina porta a Fuorigrotta. Si tratta della terza vittima della strada in pochi mesi, sempre nella stessa zona. Ad agosto perse la vita a via Caracciolo Elvira Zibra, travolta da una moto che impennava a velocità sostenuta mentre a settembre è stato Giuseppe Iazzetta a perdere la vita mentre attraversava a piazza Sannazaro. Un conto inaccettabile in termini di vite umane per il quale bisogna fare subito qualcosa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS