Roma-Napoli, Spalletti lancia Olivera al posto di Mario Rui. Dubbi per l’attacco

Luciano Spalletti ha ancora qualche dubbio di formazione in vista della sfida di stasera dell’Olimpico e potrebbe presentare delle novità in ogni reparto. In difesa, Olivera e Mario Rui si giocano un posto sulla sinistra (il primo è in vantaggio). A centrocampo, Anguissa non verrà rischiato: Ndombele in pole per una maglia da titolare. Due ballottaggi in avanti: Osimhen-Raspadori e Politano-Lozano, con i primi attualmente in vantaggio.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano (Lozano), Osimhen (Raspadori), Kvaratskhelia. All. Spalletti.