Vomero: carabinieri arrestano pusher 59enne con Reddito di cittadinanza

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per spaccio Vincenzo Biglietti*, 59enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma, in servizio a bordo di uno scooter tra le strade del quartiere, hanno sorpreso l’uomo a via Andrea da Salerno mentre cedeva 2 dosi di cocaina ad un suo coetaneo. Perquisito, è stato trovato in possesso di altri tre involucri contenente la stessa sostanza stupefacente.

L’uomo è in attesa di giudizio e da accertamenti è risultato anche percettore del reddito di cittadinanza e per questo motivo i Carabinieri lo hanno segnalato all’Inps per i provvedimenti del caso.

* NATO NAPOLI 17 SET 1963













