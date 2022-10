Sma Campania: conclusa manutenzione assegnata da Comune di Capua,  restituito ai cittadini il Parco delle Fortificazioni

63 Visite

Sma, società in House della Regione Campania, ha concluso il suo intervento di manutenzione del Parco delle Fortificazioni di Capua che da oggi i cittadini della cittadina casertana potranno godere a pieno. Il Parco aveva bisogno di un forte intervento sulla vegetazione spontanea che il Comune di Capua ha assegnato alla Sma, per rendere di nuovo il parco del tutto agibile.

Di grande rilevanza storica, il sito fu fatto costruire durante il Viceregno spagnolo e per gli abitanti del posto è sempre stato un luogo di grande respiro, un polmone verde per grandi e piccini e il suo inutilizzo aveva generato non poche polemiche tra i residenti. Si è reso necessario, pertanto, un intervento su tutta l’area e Sma Campania ha inviato le proprie squadre di lavoro che, in poco più di un mese, hanno restituito ai cittadini il parco in tutta la sua bellezza.

“Gli obiettivi da raggiungere – dichiarano dal cda Sma composto dal presidente Tommaso Sodano e da Fiorella Zabatta e Antonio Capasso – erano aumentare la capacità di difesa intrinseca del luogo, ridurre il rischio di innesco e il propagarsi di incendi, migliorare le funzioni estetico paesaggistiche nonché migliorare la fruibilità del parco. Con grande soddisfazione possiamo dire di esserci riusciti nel minor tempo possibile. Siamo contenti di aver reso agibile un luogo di grande rilevanza storica e paesaggistica”.