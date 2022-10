Governo, Meloni e i ministri hanno giurato

Michel: “Auguri a Meloni, lavoriamo insieme per l’Italia e l’Ue”

“Congratulazioni a Giorgia Meloni che assume l’incarico dal prima premier donna italiana. Lavoriamo insieme a beneficio dell’Italia e dell’Ue”. Lo ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Ha aggiunto in italiano: “La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione europea”.