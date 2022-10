QUALIANO: un’arma nella sella e droga nelle tasche. 21enne arrestato dai carabinieri

124 Visite

L’attività dei carabinieri corre anche sul filo dell’istinto, con un terzo occhio garantito dall’esperienza. E’ notte ma Qualiano non dorme. Un giovane siede su uno scooter, il suo atteggiamento non è di quelli che attendono la fidanzata.

I militari della stazione locale comprendono immediatamente che qualcosa non quadra e chiedono al giovane di vuotare le tasche.

E’ così che spuntano fuori 11 dosi di cocaina e 185 euro, probabilmente ottenuti smerciando droga durante la notte.

Domenico Fiorentino è nei guai che peggiorano quando nel sottosella dello scooter (il suo) i militari trovano anche un coltello a serramanico.

Finito in manette il 21enne qualianese è stato portato in carcere ed è lì che dovrà pensare a cosa raccontare al giudice.













