Consultazioni, centrodestra ricevuto da Mattarella

80 Visite

Ore 10:41 – Mattarella sta ricevendo il centrodestra

Sergio Mattarella sta ricevendo ora la delegazione del centrodestra.

La delegazione è composta per Fdi dai capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida accompagnati da Giorgia Meloni. Per la Lega ci sono Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, accompagnati da Matteo Salvini: per Fi Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, accompagnati da Silvio Berlusconi e Antonio Tajani. Ci son poi: Antonio De Poli, Presidente del Gruppo Parlamentare «Civici d’Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l’Italia-Italia al Centro) – MAIE» del Senato della Repubblica, Maurizio Lupi, Vice Presidente del Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati, rappresentante della componente «Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) – MAIE» della Camera dei deputati.