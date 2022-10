Napoli, poliziotta aggredita e violentata: arrestato bengalese

255 Visite

Notte di terrore all’interno del porto di Napoli per una poliziotta aggredita e molestata da un uomo, con ogni probabilità un extracomunitario di origine bengalese, 23 anni.

L’agente si stava dirigendo verso la propria auto parcheggiata nella stazione marittima, quando è stata avvicinata e colpita alla testa con un sasso per usarle violenza sessuale. La donna è tuttora in ospedale per la cura delle ferite e per la profilassi del caso.













