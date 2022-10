Napoli, anziano rapinato muore d’infarto: era con la moglie in auto

Prima è stato rapinato insieme alla moglie, poi, mentre si allontanava in auto si è accasciato dopo aver accostato la sua macchina ed è morto, probabilmente a causa dello choc per la rapina subita. È la tragedia che ha visto vittima un anziano napoletano nei pressi della stazione centrale intorno alle 13.30. L’uomo è morto dopo pochi minuti mentre era in auto con la moglie: due persone intorno ai 70 anni. La rapina è avvenuta a due passi dalla stazione, in piazza Principe Umberto, mentre il decesso del malcapitato signore è avvenuto in via Taddeo da Sessa. La moglie dell’uomo attendeva un’ambulanza, ma i sanitari del 118 quando sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso e attendere gli addetti della mortuaria.