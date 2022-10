Niko Pandetta, arrestato il rapper nipote del boss

Sul palco cantava «Maresciallo non ci prendi», ma non si trattava solo di arte. Il rapper Vincenzo Pandetta, in arte Niko, è stato arrestato questa mattina 19 ottobre in zona Quarto Oggiaro dagli agenti della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Milano. Il cantante, due dischi d’oro per Pistole nella Fendi e l’album La Bella Vita la scorsa settimana aveva ricevuto un’ordine di carcerazione per spaccio ed evasione, ma dopo aver pubblicizzato la condanna sui social si era reso irreperibile. Nei giorni scorsi la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali del rapper, rendendo definitiva la condanna a quattro anni per spaccio.