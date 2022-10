Di Fenza: da Consiglio Regionale “no” a nuovi impianti di gestione rifiuti in zona Asi Acerra

39 Visite

Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta odierna, ha approvato in via definitiva una Deliberazione con cui la Giunta regionale ha adottato gli atti di aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali (PRGRS), come modificati dalla proposta di emendamento presentato in sede di discussione dalla VII Commissione permanente.

“Grazie al lavoro del Consiglio abbiamo migliorato la proposta della Giunta Regionale escludendo dalla localizzazione di nuovi impianti di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi la zona Asi di Acerra, già fortemente penalizzata dalla presenza dell’unico termovalizzatore Campano. Con questo emendamento si evidenzia l’interesse specifico sull’Area Nord di Napoli che nel futuro non potrà essere ancora territorio fertile per la costruzione di nuovi impianti che possono ledere la salute delle generazioni attuali e future. Il nostro impegno sarà sempre costante per tutelare coloro che negli anni sono stati maltrattati da politiche di mala gestio in materia di rifiuti. Questa è la prova concreta che il trend sta cambiando.” – Così dichiara in una nota il Consigliere Regionale dei Moderati in Campania Pasquale Di Fenza.













