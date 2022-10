PUNTI DI VISTA. Meritocrazia Italia è favorevole alla conservazione dell’ora legale per tutto l’anno

75 Visite

È fissato per la notte tra il 29 e il 30 ottobre il ritorno all’ora solare.

Da più parti arrivano richieste di prolungare almeno fino al 30 novembre l’ora legale, che, stima la Società Italiana di Medicina Ambientale, se estesa a tutto l’anno farebbe risparmiare fino a mezzo miliardo di euro. Specie tenuto conto dell’aumento del prezzo del gas.

La questione, per la verità, è in discussione da tempo.

Già a febbraio 2018 il Parlamento Europeo ha iniziato a interrogarsi sull’opportunità di modificare la direttiva sul cambiamento dell’orario, e, analizzati gli studi soprattutto sull’impatto sulla salute umana, ha svolto svariati sondaggi pubblici per comprendere la volontà dei cittadini europei, che, nella misura dell’84% dei partecipanti (più di 4 milioni e mezzo), si sono espressi a favore all’abolizione del cambio d’ora.

Ma, mentre ad esempio la Francia ha già deciso di abolire l’ora solare, l’Italia non ha ancora preso posizione.

Nei sette mesi in cui è stata in vigore l’ora legale, l’Italia ha risparmiato oltre 190 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica, pari a circa 420 milioni di kilowattora, con importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Si tratta, si sa, del principale gas serra, responsabile di inquinamento e cambiamenti climatici, che ha raggiunto picchi a dir poco allarmanti nel 2018, per poi scendere con il lockdown del 2020, ma risalire nel 2021. Non si dimentichi l’obiettivo del dimezzamento per il 2030 fino all’annullamento delle emissioni di CO 2 per il 2050.

In ogni caso si è calcolato che dal 2004 al 2020, l’Italia, grazie all’ora legale, ha complessivamente risparmiato circa 10 miliardi di kWh, equivalenti in termini monetari ad 1 miliardo e 720 milioni di euro.

Ora, anche prorogandola di un solo mese, l’Italia potrebbe risparmiare 70 milioni di euro, secondo le stime degli studiosi della Società italiana di medicina ambientale e dell’associazione Consumerismo No Profit, che a tal fine hanno rilanciato sulla rivista Lancet una petizione che sul sito change.org ha già raccolto ben 58.000 firme.

Si consideri anche che il risparmio di energia comporterebbe pure un immediato risparmio per il cittadino in bolletta, con vantaggi di non poco tempo.

E la misura non avrebbe alcun costo.

Non mancano studi sull’impatto del cambio d’ora sulla salute dell’uomo.

Per questo, Meritocrazia Italia, che su questo ha aperto un pubblico sondaggio, con la partecipazione di migliaia di cittadini, si esprime in modo favorevole alla conservazione dell’ora legale per tutto l’anno.

