Con qualche patema d’animo di troppo, con troppi gol falliti e qualche disattenzione difensiva. Ma alla fine il Napoli porta a casa tre punti preziosissimi. 3-2 a un Bologna mai domo. In rete per gli azzurri Juan Jesus, Lozano e Osihmen, questi ultimi due entrati nella ripresa. Si è fatta sentire, e non poco, l’assenza di Anguissa in mezzo al campo. Al rientro Demme, che non ha sfigurato.













