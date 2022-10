REGIONE, TRA I PROVVEDIMENTI ALL’ESAME IL DDL PER RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA’ AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA

66 Visite

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 19 ottobre 2022 dalle ore 10,30 alle ore 12,00 per l’esame del disegno di legge “Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Giunta regionale della Campania”. Delibera di Giunta regionale n. 535 dell’11 ottobre 2022, se licenziato dalla I Commissione Consiliare Permanente ed acquisito il parere della II Commissione Consiliare Permanente; della delibera di Giunta regionale n.364 del 7 luglio 2022 avente ad oggetto: “Proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania. Approvazione ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 14/2016; della delibera di Giunta regionale n.458 del 1° settembre 2022 avente ad oggetto. “DGR 448/2022 “Approvazione schema di accordo di collaborazione tra la Regione Campania e la Repubblica di San Marino”. Modifiche”; per le nomine dei componenti nel Consiglio di Indirizzo dell’Agenzia regionale per la Promozione del Turismo della Campania, esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della comunicazione; del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Napoli; del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno; del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Benevento; del Garante regionale dei diritti degli animali; per l’espressione gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale.

