Marano, raccolta rifiuti a rilento per lo stato di agitazione dipendenti Tekra

126 Visite

Stato di agitazione dei dipendenti della ditta Tekra che, da quanto si apprende, non avrebbero ricevuto la spettante, ultima mensilità. Pare che la ditta vanti crediti con il Comune e abbia posticipato il pagamento alla prossima settimana. Nel frattempo alcune strade di Marano sono con i rifiuti a terra, in prevalenza quelle della zona collinare e di via Borsellino e via Adda. La Tekra è in scadenza di contratto, ma ha ottenuto una proroga di 40 giorni, tempo che non sarà o non dovrebbe essere sufficiente per l’espletamento del nuovo bando.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS