Marano, tentato furto alla scuola di San Rocco. Azione: “Chiedere al prefetto di potenziare controlli e organico forze dell’ordine”

124 Visite

Continuano i raid nelle scuole maranesi. Negli ultimi anni molti sono stati gli Istituti scolastici del territorio presi di mira. L’ultimo evento risale alla scorsa notte ed ha visto la scuola di via San Rocco essere protagonista di un tentativo di saccheggio.

Da quanto si apprende dal sito Terranostranews sembrerebbe che dei ladri fossero intenzionati a sottrarre del materiale informatico utile all’insegnamento dei giovani studenti maranesi.

Quanto accaduto è un atto gravissimo. Come già nel passato, se fosse andato in porto il furto, a pagarne le pene sarebbero stati i nostri

giovanissimi studenti. Il Gruppo di Azione CONDANNA questo VILE gesto e si augura che lo Stato metta in campo tutta la propria forza per assicurare alla giustizia quella GENTAGLIA che voleva rubare del materiale informatico utile alla formazione dei cittadini del domani.

Siano arrestati quei VANDALI che altro non avrebbero fatto che rubare il futuro dei nostri giovani mettendoli nella condizione di avere meno opportunità di riscatto in un territorio sempre più abbandonato a se stesso ed alla merce della criminalità;.

Come gruppo di Azione, inoltre, con tale nota cogliamo l’occasione per invitare tutte le forze politiche locali a sottoscrivere insieme una richiesta formale, che attraverso i Commissari locali, dovrà essere recapitata al

Prefetto di Napoli col fine di:

– aumentare la presenza di personale delle Forze di Polizia nel territorio;

– chiedere uno stanziamento di fondi ad hoc da parte del Ministero degli Interni per l’installazione di telecamere di videosorveglianza urbana ed il monitoraggio dell’intero territorio. In futuro chiunque avrà l’onore e l’onere di amministrare la città di Marano dovrà avere chiaro in mente che la sicurezza e la legalità dovranno essere garantite a tutti i cittadini.

#MARANOSICURA

Gruppo Marano di Napoli in Azione













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS