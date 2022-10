Ucraina, Putin: “L’attacco al ponte è un atto di terrorismo”. Raid russi, numerose vittime

165 Visite

«Il pianeta potrebbe essere a un passo dalla Terza Guerra mondiale». Lo ha detto l’ex presidente Donald Trump, nel corso di un comizio a Mesa, in Arizona. Trump ha attaccato l’amministrazione Biden per non essere riuscita a evitare l’invasione russa dell’Ucraina e la tensione che ne è derivata. «Noi – ha detto – dobbiamo chiedere subito negoziati di pace per mettere fine alla guerra in Ucraina o ci ritroveremo con la Terza guerra mondiale, e non ce ne sarà più una come questa». «Non avremmo avuto una guerra del genere – ha aggiunto – se non avessimo avuto gente stupida che non aveva idea di cosa stesse succedendo».

Ore 05:22 – Onu: al via dibattito assemblea su annessione Russia

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite avvierà oggi il dibattito su una bozza di risoluzione che condanna l’annessione di quattro regioni ucraine da parte della Russia. La decisione di portare la questione davanti all’Assemblea Generale, dove i 193 membri delle Nazioni Unite hanno un voto ciascuno – e nessuno esercita il potere di veto – è stata presa dopo che la Russia ha usato il suo veto in una riunione del Consiglio di Sicurezza il 30 settembre per bloccare una proposta simile. «È estremamente importante — ha dichiarato Olof Skoog, che, in qualità di ambasciatore dell’Ue presso l’organismo mondiale, ha redatto il testo in collaborazione con l’Ucraina e altri Paesi —. Se il sistema delle Nazioni Unite e la comunità internazionale, attraverso l’Assemblea Generale, non reagiscono a questo tipo di tentativo illegale, ci troveremo in una situazione molto, molto negativa». Se l’Assemblea Generale non agisse – il voto è previsto non prima di mercoledì – darebbe «carta bianca ad altri Paesi per fare altrettanto — ha aggiunto il diplomatico svedese — o per dare riconoscimento a ciò che la Russia ha fatto».