Marano, via Campana: “Da quattro giorni siamo senza acqua, l’ufficio tecnico comunale non riesce a venirne a capo”

Via Campana, nel territorio di Marano, i residenti sono senza un goccio d’acqua da quattro giorni. Inutili si sono rivelate finora le lamentele: l’ufficio tecnico comunale, secondo quanto riferito dai residenti, non avrebbe fornito notizie esaustive al riguardo. I cittadini della zona (sono una ventina le famiglie coinvolte nei disagi) minacciano clamorose proteste per la giornata di lunedì nel caso in cui la problematica non dovesse essere risolta.













