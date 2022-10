Marano, scopre il fidanzato con l’amante nei pressi dello stadio: inseguimento e testacoda al corso Mediterraneo

5.232 Visite

Scopre il fidanzato appartato con un’altra donna in auto a ridosso dello stadio comunale di Marano. Ne nasce un inseguimento con la donna tradita che, alla guida di un’altra autovettura, va in testacoda al corso Mediterraneo. Per la donna, per fortuna, solo qualche piccolo acciacco.

I fatti nella notte appena trascorsa. La vicenda è raccontata proprio dalla donna che ha scoperto il tradimento e che riferisce di aver avuto sospetti, già da qualche tempo, del tradimento del suo fidanzato, con il quale ha una storia da oltre 8 anni. Si tratta, secondo il suo racconto, di un ex assessore della giunta Visconti che guidava l’auto di proprietà della donna.

P.s. Non conosciamo i nomi dei protagonisti della vicenda e nemmeno li avremmo fatti trattandosi di vicenda strettamente personale. Il fatto viene descritto solo perché si è concluso con un inseguimento e un successivo sinistro stradale.













