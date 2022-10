Marano, rischio crollo in via Vallesana: arriva l’ordinanza di sgombero

651 Visite

E’ arrivata anche l’ordinanza di sgombero per il fabbricato di via Vallesana, al civico 15, in evidente stato di dissesto. A firmarlo la commissione straordinaria alla guida del Comune. Nell’atto si intima lo sgombero ai residenti e i contestuali interventi ad adottare per la messa in sicurezza dell’immobile. Nel contempo è stato varato un provvedimento per la circolazione stradale, che contempla il passaggio delle auto da via Vallesana a Cupa Dormiglione. E ora chissà per quanto tempo rimarrà così e se non si farà la fine del corso Vittorio Emanuele.













