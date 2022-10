Prof ucciso a Melito, manifestazione all’esterno della Guarano: diversi genitori hanno preferito rimandare il ritorno in classe dei ragazzi

181 Visite

Protesta pacifica all’esterno della Marino Guarano di Melito: diversi genitori hanno deciso di non mandare i figli a scuola. Sono turbati per quanto accaduto la scorsa settimana (l’omicidio del docente Marcello Toscano ad opera di un bidello) e attendono chiarezza sul movente dagli inquirenti e, in generale, maggiore sicurezza a scuola e nel territorio.

Una protesta pacifica, quella andata in scena stamattina, alla quale hanno partecipato decine di persone, per lanciare un appello alle istituzioni e chiedere maggiore sicurezza. L’istituto scolastico di via delle Magnolie ha riaperto i cancelli, dopo essere rimasto chiuso per consentire agli inquirenti di svolgere le indagini.













