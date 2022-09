Omicidio Toscano, l’appello del procuratore capo di Napoli nord: “Chiedo maggiore attenzione per questi territori”

755 Visite

Serve il ripristino della legalità in quei territori del Napoletano, sia come presidio delle forze dell’ordine, sia come rinascita sociale; le istituzioni scolastiche, vilipese da questo episodio, devono avere un ruolo centrale. Le famiglie sono state profondamente oltraggiate dalla circostanza che i loro figli si siano trovati in una situazione così penosa“. A parlare il procuratore di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone commentando quanto accaduto a Melito, dove il professor Toscano è stato brutalmente ucciso nel cortile della scuola Marino Guarano.

“Chiedo maggiore attenzione a questi territori, – ha detto ancora la procuratrice Troncone – e devo dire che anche gli uffici giudiziari di Napoli Nord operano in una situazione di estrema criticità, con un forte sottodimensionamento che rende difficile, malgrado gli enormi sforzi, dare una risposta adeguata alla complessità e alle criticità di questi territori”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS