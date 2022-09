Rdc, Nappi (Lega): con quale coraggio parla De Luca?

238 Visite

“Con quale coraggio De Luca parla di reddito di cittadinanza? Voglio ricordare al governatore che proprio lui, con la totale assenza di ogni intervento regionale in materia di politiche del lavoro, di formazione, con i centri per l’impiego fermi all’anno zero, e con la guerra dichiarata e combattuta per partito preso persino contro i navigator, ha creato le condizioni perfette perché in Campania, la misura si trasformasse in mero sussidio, e si rivelasse un totale disastro”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale













Commenti

