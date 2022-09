Elezioni, Cinque Stelle e il “caso” Napoli. Non sfonda il Terzo Polo.

18 Visite

Dopo che si sono concluse le operazioni di voto delle elezioni politiche del 25 settembre, emerge che in Campania è il Movimento 5 stelle ad aver ottenuto il numero più alto di voti, con il 36,27%% delle preferenza al Senato quando sono state scrutinate 3.807 sezioni su 5.827. Distanziata la coalizione di centrodestra, ferma al 31,45%. Il centrosinistra è al 22,46%, Azione/Italia Viva al 5,3%.

Elezioni: affluenza definitiva al 63,91%, mai così bassa.

Per quanto riguarda i voti per l’elezione del Senato, quando sono state scrutinate 3.807 sezioni su 5.827, è il Movimento 5 stelle in testa con il 36,27%.

La coalizione di centrodestra ha invece ottenuto il 31,45% dei voti. Nel dettaglio Fratelli d’Italia ha ottenuto il 16,76%, la Lega il 3,76%, Forza Italia il 10,37% e Noi moderati lo 0,56%.

La coalizione di centrosinistra ha invece ottenuto il 22,46% dei voti. Nel dettaglio il Partito democratico ha ottenuto il 15,99%, +Europa il 2,1%, Alleanza Verdi e Sinistra il 2,85% e Impegno Civico l’1,52%.

Azione/Italia Viva ha ottenuto il 5,3%. Le altre liste non hanno invece superato la soglia di sbarramento.

I risultati delle elezioni alla Camera

Per quanto riguarda i voti per l’elezione della Camera, sono due le circoscrizioni della Regione. In Campania 01, quando sono state scrutinate 2.106 sezioni su 2.896, è il Movimento 5 stelle in testa con il 41,78%.

La coalizione di centrodestra ha invece ottenuto il 26,28% dei voti. Nel dettaglio Fratelli d’Italia ha ottenuto il 13,73%, la Lega il 2,74%, Forza Italia il 9,24% e Noi moderati lo 0,57%.

La coalizione di centrosinistra ha invece ottenuto il 21,63% dei voti. Nel dettaglio il Partito democratico ha ottenuto il 14,46%, +Europa l’1,96%, Alleanza Verdi e Sinistra il 3,08% e Impegno Civico il 2,13%.

Azione/Italia Viva ha ottenuto il 5,42%. Le altre liste non hanno invece superato la soglia di sbarramento.

In Campania 02, quando sono state scrutinate 422 sezioni su 2.931, è la coalizione di centrodestra in testa con il 37,8%. Nel dettaglio Fratelli d’Italia ha ottenuto il 20,59%, la Lega il 6,55%, Forza Italia il 10,04% e Noi moderati lo 0,63%.

Il Movimento 5 stelle ha invece raccolto il 29,49%

La coalizione di centrosinistra ha invece ottenuto il 21,22% dei voti. Nel dettaglio il Partito democratico ha ottenuto il 15,65%, +Europa l’1,93%, Alleanza Verdi e Sinistra il 2,33% e Impegno Civico l’1,3%.

Azione/Italia Viva ha ottenuto il 4,89%. Le altre liste non hanno invece superato la soglia di sbarramento.