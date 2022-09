Marano, la lettera di un genitore: quella scuola di San Rocco che necessiterebbe di interventi. Ma fondi ve ne sono o no?

63 Visite

Gentile direttore, sono mamma di un bambino che frequenta la scuola di San Rocco. Qui, in questa zona, siamo come è noto abbandonati da tutti: le strade di accesso all’istituto sono in condizioni pietose e in condizioni pessime è anche l’infrastruttura scolastica. Di recente, da quanto appreso, i vertici della scuola hanno informato i genitori che non ci sono nemmeno i soldi per cambiare le tende nelle aule e qualcuno avrebbe persino paventato l’idea di una raccolta fondi per sostituirle. Possibile che tra i fondi assegnati negli ultimi mesi al Comune, mi riferisco a quelli destinati alle scuole, non ci sia uno straccio di stanziamento per questa martoriata scuola?

Lettera firmata













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS