AVERSA, RIMOSSI VASI CEMENTATI SULLA SEDE STRADALE DA ANNI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE CHE IMPEDIVANO DI USUFRUIRE DEL PARCHEGGIO INVALIDI A CHI NE HA TITOLO

121 Visite

Proseguono le attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli finalizzate a garantire il rispetto delle regole. A seguito di monitoraggio del territorio il Comandante Piricelli ha notato che in Via San Nicola la strada era stata occupata da numerosi vasi e fioriere che per come erano allocate creavano pericolo per la pubblica e privata incolumità dei cittadini. I vasi e le fioriere sono risultati essere privi di qualsiasi autorizzazione in dispregio alle normative vigenti in materia, ed alcune di esse erano state anche apposte sulla sede stradale con cemento in modo da non farle rimuovere. Per la loro collocazione per come erano state posizionate impedivano la libera fruizione del parcheggio da

parte dei veicoli arrecando gravi disagi a chi aveva i titoli per utilizzare il posto invalidi.

Dagli accertamenti effettuati, è risultato che le fioriere ed i vasi erano stati posizionati senza alcuna autorizzazione da parte di persone al momento risultano essere ignote, e da informazioni assunte sul posto è emerso che erano stati posizionati da qualche anno in quei posti creando enormi difficoltà a chi era titolato a parcheggiare nel posto invalidi ivi ubicato. Il Comandante Piricelli unitamente a suoi agenti ed al personale del servizio manutenzione del Comune di Aversa si è recato sul posto ed alla presenza dei residenti ed a chi era titolato ad usufruire del posto invalidi ha fatto rimuovere immediatamente tutti i vasi e le fioriere cementate sul suolo stradale ubicate abusivamente eliminando il pericolo. Tale intervento ha restituito la possibilità a chi ha titolo di poter parcheggiare senza le difficoltà che fino a poco prima erano create dalle fioriere cementate sul suolo stradale, ed ai ai residenti di poter accedere nella strada senza problemi, senza dover fare attenzione

a non finire nei vasi. L’operazione ha dato un importante segnale di ripristino della legalità sul territorio. Proseguono sul territorio i controlli finalizzati a garantire il rispetto delle regole anche in altri settori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS