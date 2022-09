Calvizzano, la morte della giovane Sara: il cordoglio del sindaco e degli amministratori della città

132 Visite

Ci sono giorni che non dovrebbero esistere e cose che non dovrebbero mai accadere. Oggi la comunità piange la scomparsa della giovanissima Sara Ricciardiello. Ha lottato a lungo ma non c’è la fatta. È un evento tragico che ci addolora. È un lutto tremendo. Siamo affranti come amministratori, come padri e madri. Un abbraccio sentito alla famiglia. Ciao Sara, che la terra ti sia lieve.

Nota stampa sindaco di Calvizzano.













