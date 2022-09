NAPOLI: CIRIELLI (FDI), DE LUCA COMPLETAMENTE SCOLLEGATO DALLA REALTA’

99 Visite

“Oramai De Luca vive in un mondo tutto suo, fatto di comunicati stampa e di slogan televisivi. Il tutto scollegato dalla triste realtà, testimoniata non dagli avversari politici ma dai cittadini vittime delle malasanità”. Lo afferma il presidente della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, per il quale “reali sono solo i suoi scherani politici che si aggirano negli ospedali e in altre strutture della sanità pubblica e privata promettendo o minacciando”.

“È evidente – conclude Cirielli – che ha perso il polso della situazione”.

