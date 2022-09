Scuola, Villani (M5S): “Il Dsga figura è una figura indispensabile per il funzionamento delle scuole. Lo affermo da anni, ci siano più tutele e riconoscimenti”

39 Visite

La deputata del Movimento 5 Stelle e candidata sull’uninominale dell’Agro: “Una battaglia che conduco dal primo giorno di Parlamento, impegno per una valorizzazione professionale ed economica”

“Ci sia una valorizzazione professionale ed economica dei Dsga, figura indispensabile per l’istituzione scolastica. E’ da tempo che sono impegnata in questa battaglia e continuerò a farlo con massima determinazione”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale dell’Agro nocerino sarnese. “Oggi, c’è chi sfrutta il tema dei Dsga in campagna elettorale senza mai aver votato un emendamento o fatto proposte, benchè appartenenti a forze politiche sedute in parlamento. Io posso certificare quanto abbia fatto e posso garantire, fin da ora, quanto farò”, prosegue Villani.

“Occorre valorizzare la figura dei Dsga sia attraverso la creazione dell’area contrattuale dei quadri e/o della vice dirigenza anche nel comparto istruzione e ricerca, al fine di inserire all’interno della stessa i Dsga, sia prevedendo l’incremento dello stipendio tabellare e dell’indennità di direzione rapportata all’organico dell’autonomia come prevista dalla legge n. 107 del 2015, oltre all’istituzione dell’indennità di risultato, già prevista in altri enti, nonché a eventuali ulteriori compensi», spiega la deputata. «Non ci fermeremo e la scuola è per me e per l’intero Movimento 5 Stelle, un argomento prioritario della nostra azione politica che va salvaguardato, valorizzato e custodito», conclude Villani.













