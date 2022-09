Roger Federer annuncia il ritiro: “La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo”. Il tennis dice addio al suo Re

36 Visite

Il Re dice addio alla famiglia del tennis. Roger Federer con un messaggio audio pubblicato sui social network ha annunciato il suo ritiro. La Laver Cup in programma la prossima settimana, tra il 23 e il 25 settembre, sarà il suo ultimo torneo ufficiale. Dopo aver saluto la sua Regina, Serena Williams, il tennis perde anche il Re, il campione più amato, non solo per i numeri – 20 Slam vinti, tra cui 8 Wimbledon – ma soprattutto per un modo di disegnare il campo con la racchetta che lo ha reso un’icona. La perfezione tecnica abbinata a un comportamento praticamente impeccabile, che lo ha reso un modello, il punto di riferimento di migliaia di tennisti e sportivi in tutto il mondo.













