Marano, 24 ore di maltempo intenso: tremano i cittadini delle periferie e del centro. Il Comune si limita ai comunicati della protezione civile

Saranno 24-36 ore di forte maltempo e il Comune di Marano, alle prese con strade e stradine chiuse o dissestati, si prepara diramando ai cittadini il comunicato della protezione civile. Domattina, però, si preannuncia un disastro in tante arterie: da via Vallesana a via Pendine-Casalanno, passando per il corso Mediterraneo e il corso Umberto. Caditoie occluse, briglie di contenimento delle acque non pulite, abusivismo, problemi strutturali, asfalto messo alla meno peggio. La speranza è che i danni siano meno gravi delle altre volte.

Segue il comunicato del Comune.

LA PROTEZIONE CIVILE DELLA CAMPANIA HA DIRAMATO BOLLETTINO CON LIVELLO DI

ALLERTA ARANCIONE PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICI, VALIDO

DALLE ORE 21:00 DI OGGI GIOVED’ 15/09/22 E FINO ALLE ORE 21:00 DI DOMANI

VENERDI’ 16/09/2022 (BOLLETTINO ALLEGATO).

SI INVITA PERTANTO LA CITTADINANZA AD OSSERVARE COMPORTAMENTI

RESPONSABILI E CONSONI ALLA SITUAZIONE

ED IN PARTICOLARE A: