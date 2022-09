Agguato a Scampia, ferito figlio del boss

Hanno sparato per uccidere. I killer che questa notte hanno aperto il fuoco contro un 17enne avevano il compito di eliminarlo. Solo il caso ha impedito che la missione di morte fosse portata a termine nonostante il ragazzo sia stato colpito a una spalla, al volto e all’inguine.

L’episodio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto poco prima delle 23 quando i medici dell’ospedale Cto hanno allertato la centrale operativa dell’Arma per segnalare la presenza di un minore ferito da colpi d’arma da fuoco che, pochi minuti prima, era stato lasciato da ignoti accompagnatori dinanzi all’ingresso del pronto soccorso. Poco dopo, presso la struttura ospedaliera, sono arrivati i militari del nucleo operativo della compagnia Vomero che, dopo essersi accertati delle condizioni del ferito, giudicato non in pericolo di vita, hanno avviato le indagini sull’accaduto.