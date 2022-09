Marano, Socrate-Mallardo: inizio d’anno scolastico ok ma non per merito del Comune

Inizio d’anno scolastico alla Socrate-Mallardo. Dall’immagine si potrebbe pensare che l’ente comunale si sia risvegliato da mesi di torpore e abbia compiuto il miracolo della manutenzione. Troppo bello e pulito è l’ ambiente esterno, con giardino curato, gazebo con posti a sedere per riunioni di docenti e lezioni all’aperto ma il tutto è opera del personale della scuola e dei soldi in entrata dei PON alacremente lavorati dai dipendenti tutti. Dalla base parte la ristrutturazione degli ambienti scolastici che permetteranno ai nostri ragazzi di studiare in ambienti salubri e sicuri, nel mentre chi dovrebbe operare per questi obiettivi è rinchiuso nel castello di gomma in barba alle tante problematiche che attanagliano le scuole di Marano. Il ringraziamento della comunità maranese va a tutto il personale di questa scuola d’eccellenza che diventa anche punta di diamante per la risoluzione di problemi che avrebbero frenato il normale inizio dell’ anno scolastico e che grazie alle grandi professionalità che operano in essa garantirà il diritto allo studio dei ragazzi maranesi.

Michele Izzo