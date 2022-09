CAIVANO: In fuga per 35 chilometri. Arrestato dai carabinieri

59 Visite

Il piede piantato sul freno e le mani incollate sul volante per invertire la marcia. Domenico Zitiello, vive nel comune di san Nicola la Strada ma quando incrocia una pattuglia dei Carabinieri si trova nel parco Verde di Caivano.

Forse non vuole essere controllato, sterza bruscamente e parte a tutta velocità.

I carabinieri lo tallonano cercando di evitare manovre che possano mettere a repentaglio la sua vita.

Le centrali operative del territorio ricevono la nota di ricerca e coordinano le auto sulle province di Napoli e Caserta.

Zitiello sembra diretto al suo paese e per 35 km la sua auto non innesta marce basse.

Lo fermano proprio a San Nicola la strada, con la collaborazione di agenti della squadra volanti di Caserta. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di essere giudicato per resistenza a pubblico ufficiale.













