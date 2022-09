A Napoli il cornetto più caro al mondo: ecco “O’Miraculo”

360 Visite

Il prodotto in limited edition dedicato a San Gennaro: un ischitano con scaglie d’oro venduto in una teca celebrativa per omaggiare il patrono della città

Un dolce omaggio al patrono di Napoli, San Gennaro, con un cornetto che lo ricorda attraverso il sapiente mix di ingredienti, profumi e colori. Il pastry chef Rocco Cannavino ha ideato per il 19 settembre “O’Miraculo”, disponibile nei Lab Store Zio Rocco a Napoli (vico Polveriera 27) e a Pomigliano d’Arco (via Roma 161), e verrà venduto in limited edition in soli 40 pezzi a 25 euro, prenotabile entro il 18 direttamente allo store.

Una sfoglia ischitana al cioccolato fondente criollo 80% unita ad un impasto brioche al succo di lamponi selvatici, contiene un cuore di crema al latte di bufala e vaniglia del Madagascar, farcito di ragù corposo di lamponi selvatici al pepe rosa e 5 gr di composta di pellecchiella del Vesuvio. In superficie polvere di pura liquirizia calabra, e a completare in superfice foglioline e scaglie d’oro puro 24kt.

«Il colore rosso dei lamponi selvatici ricorda il sangue del Santo, la polvere di liquirizia calabra per le sue origini natali, le scaglie d’oro rappresentano il tesoro del patrono, e infine il nome del prodotto che richiama il miracolo che avviene proprio ogni 19 settembre», ha spiegato Zio Rocco.

Il packaging utilizzato per il prodotto è una riproduzione della famosa teca del tesoro di San Gennaro, che è stata realizzata interamente a mano dall’artigiano Salvatore Imbimbo dell’azienda Starpack.

