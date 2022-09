M5S, Saiello: “Ecoballe, quello di De Luca è un film già visto”

68 Visite

Il Consigliere regionale: “Ennesimo colpo inflitto a Giugliano, una terra martoriata”

“Oggi Vincenzo De Luca ha sparato una nuova “ecoballa”. Alla presentazione dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti a Giugliano ha affermato che entro un anno e mezzo, due ripulirà la Campania. Sembra il remake di un film già visto nel 2016, quando insieme a Renzi disse che in appena due anni avrebbe ripulito Taverna del Re e gli altri siti. Purtroppo però l’emergenza e le sanzioni europee resistono al tempo e alle promesse”. Dichiara il presidente della IV Commissione speciale e consigliere regionale M5S Gennaro Saiello, componente della Commissione Ambiente.

“Inoltre, l’attivazione dell’impianto a Ponte Riccio, nonostante una norma che vieta le nuove costruzioni in aree come quella giuglianese, è l’ennesimo colpo che viene inflitto a una terra già martoriata. Ai cittadini in protesta, sbeffeggiati da De Luca, diciamo che siamo dalla loro parte. Il Movimento 5 Stelle – conclude Saiello – è l’unica forza politica che è riuscita a far approvare leggi che impediranno questo scempio in futuro”.













