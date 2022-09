ELEZIONI: RASTRELLI (FDI), SU PREPARAZIONE DESTRA BASSOLINO STIA SERENO

216 Visite

“Ringrazio Bassolino per aver tranquillizzato la sinistra sul fatto che con Giorgia Meloni non c’è nessun pericolo per la democrazia. Ritengo che anche in termini personali, durante la sua esperienza di sindaco, abbia maturato piena coscienza di quale autorevolezza e senso delle istituzioni sia capace la destra al governo”. Lo afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli, Sergio Rastrelli, rinviando alle dichiarazioni di Antonio Bassolino rese oggi al Foglio e diffuse dalle agenzie di stampa.

“A mia volta – aggiunge – vorrei rasserenarlo sulla capacità della Destra italiana di interpretare le sofferenze civili, i bisogni di chi è in difficoltà, sebbene lo faccia in una logica non proprio assistenzialistica come quella disastrosa della sinistra”.

“Analogamente – prosegue – vorrei anche rassicurarlo sui grandi temi di politica estera che Fratelli d’Italia, nell’ambito di un convinto europeismo atlantista, interpreta sempre e comunque in difesa degli interessi dell’Italia e dell’identità nazionale”, conclude Rastrelli.

