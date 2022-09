La voce dei cittadini. Marano, il corso Europa? Incuria e occupazioni illegittime, ma Maiello e i commissari che fanno?

461 Visite

Gentile Direttore, le scriviamo per denunciare l’incuria e l’abbandono in cui versa il Corso principale della citta: il Corso Europa. In particolare oltre al mancato rispetto del codice della strada con auto parcheggiate in seconda e terza fila, il Corso e diventato anche un vero e proprio mercato a cielo aperto. Infatti molti commercianti abusano non solo dei marciapiedi prospicenti la loro attività, ostacolando il passaggio pedonale, ma anche delle aiuole che un tempo erano graziose a vedersi ma che oggi sono abbandonate a se stesse senza che nessuno ne abbia cura e diventate deposito di mercanzie varie e rifiuti di ogni genere. Ci chiediamo: chi deve controllare, ma soprattutto chi deve intervenire affinché tutto questo abbia fine e si facciano finalmente rispettare le regole?

UN GRUPPO DI CITTADINI DI MARANO.

Gentili cittadini, dubitiamo che i commissari conoscano dove sia effettivamente il corso Europa. Quanto al resto, stendiamo un velo pietoso. Lo abbiamo scritto stamani: la situazione, dopo alcuni mesi di forte attenzione sui temi della legalità, sta tornando “ai bei tempi di una volta”. ‘O paese è do paesano”….













