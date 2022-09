Elezioni e sondaggi: il M5s (grazie al reddito) sfonda al sud e nelle isole

248 Visite

Testa a testa tra Fratelli d’Italia e Pd? Non al Centro-Sud dove, secondo un sondaggio di Ixè, a dominare sarebbe il Movimento 5 Stelle, che vola al primo posto con oltre il 24%. Secondo il partito di Enrico Letta vicino alla soglia del 21% e poi sul podio ecco FdI guidato da Giorgia Meloni attorno al 18%. Sono queste le intenzioni di voto degli italiani al Sud e nelle Isole rilevate dall’Osservatorio Politico Nazionale dell’istituto diretto da Roberto Weber e Alex Buriani.

Più nel dettaglio il primo partito è il M5s che avrebbe il 24,5 per cento, davanti al Pd col 20,8 e a Fratelli d’Italia che da Roma in giù sarebbe al 17,7. Forza Italia in questo quadrante sarebbe la quarta forza, col 9,4, in vantaggio sulla Lega (8,4). Il polo centrista Azione-Italia Viva è al 4,3.













