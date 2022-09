Napoli, ultimo giorno utile per partecipare al concorsone del Comune. 120 mila domande, migliaia di presunti raccomandati

443 Visite

A mezzanotte si chiude la possibilità di iscriversi al concorsone del Comune di Napoli, sono oltre 120mila le domande già inserite nel sistema, più di un decimo della popolazione napoletana ha partecipato, segnale della grande fame di lavoro che c’è in città. L’ultimo assalto al concorsone è quello di oggi ed è prevedibile qualche disagio. Organizzato dal Comune – dalla direzione generale retta da Pasquale Granata.

In ogni caso da domani la palla passerà in mano al Formez che dovrà gestire le prove che prenderanno il via dopo le elezioni politiche del 25. Anche se nessuno lo dice apertamente una decisione dettata dal fatto che a Palazzo San Giacomo non vogliono che si facciano speculazioni politiche di alcun tipo (ma chi ci crede a questa storiella?) e da nessuna parte politica. Il Municipio napoletano non bandiva un concorso da oltre due lustri, di questa grandezza da molto di più tempo. Un bando aperto solo a laureati e diplomati il concorsone misto Comune-Città metropolitana la vera novità del bando pubblicato in Gazzetta ufficiale esattamente un mese fa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS