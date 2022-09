127 Visite

Si terrà domani, alle 11,30, presso l’ufficio elettorale comunale di via Nuvoletta, il sorteggio degli scrutatori in vista delle elezioni politiche del 2023. I cittadini interessati potranno presenziare alle operazioni di sorteggio. Una modalità scelta dai commissari anche per la precedente tornata elettorale, quella relativa ai quesiti referendari.













